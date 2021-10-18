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Video: Вакцинированные украинцы бросаются в последний вагон, чтобы свободно работать и передвигаться — подробности

Не щадит никого коронавирус. Реанимации переполнены, кислорода катастрофически не хватает, пункты прививки массово штурмуют. Очереди на вакцинацию - километровые. [read_more_news] Вакцинированные бросаются в последний вагон, чтобы свободно работать и передвигаться, так как по правилам опасной зоны карантина - без полного сертификата прививки - теперь ни на работу, ни в магазин, ни в транспорт. С сегодняшнего дня, кроме Херсонщины, в красной зоне уже Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. Полиция и чиновники начинают жесткие карантинные рейды. Готовы ли мы к таким ограничениям? Наши журналисты проверили.

Вакцинированные украинцы бросаются в последний вагон, чтобы свободно работать и передвигаться — подробности
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Не щадит никого коронавирус.

Реанимации переполнены, кислорода катастрофически не хватает, пункты прививки массово штурмуют.

Очереди на вакцинацию — километровые. Также по теме: Дети украли колпачки ниппеля автомобиля и вызвали небывалый резонанс в Полтаве

Вакцинированные бросаются в последний вагон, чтобы свободно работать и передвигаться, так как по правилам опасной зоны карантина — без полного сертификата прививки — теперь ни на работу, ни в магазин, ни в транспорт.

С сегодняшнего дня, кроме Херсонщины, в красной зоне уже Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.

Полиция и чиновники начинают жесткие карантинные рейды.

Готовы ли мы к таким ограничениям?

Наши журналисты проверили.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Вакцинированные украинцы бросаются в последний вагон, чтобы свободно работать и передвигаться — подробности / 18.10.2021 20:03
18.10.2021 20:03

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