Video: Несчастье с 10-летним мальчиком обернулось едва не счастьем для селян на Прикарпатье — произошло чудо

Зашевелились и начали ремонтировать. После сюжета «Чрезвычайных новостей» о несчастном случае на Прикарпатье, когда 10-летний мальчик упал на велосипеде с аварийного моста, злосчастную переправу таки начали чинить. Нашлись и древесина, и другие строительные материалы. [read_more_news] За две недели сообщение восстановили на половину. Как сейчас выглядит мост? И помогли ли людям чиновники? - проверяли наши корреспонденты.