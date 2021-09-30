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Video: Несчастье с 10-летним мальчиком обернулось едва не счастьем для селян на Прикарпатье — произошло чудо

Зашевелились и начали ремонтировать. После сюжета «Чрезвычайных новостей» о несчастном случае на Прикарпатье, когда 10-летний мальчик упал на велосипеде с аварийного моста, злосчастную переправу таки начали чинить. Нашлись и древесина, и другие строительные материалы. [read_more_news] За две недели сообщение восстановили на половину. Как сейчас выглядит мост? И помогли ли людям чиновники? - проверяли наши корреспонденты.

Несчастье с 10-летним мальчиком обернулось едва не счастьем для селян на Прикарпатье — произошло чудо
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Зашевелились и начали ремонтировать.

После сюжета «Чрезвычайных новостей» о несчастном случае на Прикарпатье, когда 10-летний мальчик упал на велосипеде с аварийного моста, злосчастную переправу таки начали чинить.

Нашлись и древесина, и другие строительные материалы. Также по теме: На Прикарпатье 10-летний школьник упал с аварийного моста в горную реку

За две недели сообщение восстановили на половину.

Как сейчас выглядит мост?

И помогли ли людям чиновники? — проверяли наши корреспонденты.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Несчастье с 10-летним мальчиком обернулось едва не счастьем для селян на Прикарпатье — произошло чудо / 30.09.2021 20:18
30.09.2021 20:18

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