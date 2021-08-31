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Video: Беспощадный убийца 102 раза проткнул ножом свою жертву

Более сотни раз проткнул тело жертвы ножом, завернул в одеяло, выбросил в колодец и бесследно исчез. Жуткое и слишком кровавое убийство в Днепропетровской области. В селе Червоногригоровка при Никополе на собственном же дворе нашли загадочно пропавшего накануне 56-летнего хозяина - замученного до смерти и скрытого на дне колодца.[read_more_news] Тело несчастного буквально разорвали ножом, а дом залили его же кровью. Эксперты насчитали сто два ножевых ранения. Кто же тот сумасшедший зверь, который с такой яростью набросился на хозяина? А главное - за что? Если бы не оперативность следователей, это дикое убийство могло навсегда остаться так называемым «глухарем».

Беспощадный убийца 102 раза проткнул ножом свою жертву
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Более сотни раз проткнул тело жертвы ножом, завернул в одеяло, выбросил в колодец и бесследно исчез.

Жуткое и слишком кровавое убийство в Днепропетровской области.

В селе Червоногригоровка при Никополе на собственном же дворе нашли загадочно пропавшего накануне 56-летнего хозяина — замученного до смерти и скрытого на дне колодца. Также по теме: Застал разгоряченную благоверную в постели с тезкой - теплый прием с ножом им был обеспечен

Тело несчастного буквально разорвали ножом, а дом залили его же кровью.

Эксперты насчитали сто два ножевых ранения.

Кто же тот сумасшедший зверь, который с такой яростью набросился на хозяина?

А главное — за что?

Если бы не оперативность следователей, это дикое убийство могло навсегда остаться так называемым «глухарем».

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ICTV / Чрезвычайные новости / Беспощадный убийца 102 раза проткнул ножом свою жертву / 31.08.2021 20:03
31.08.2021 20:03

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