Беспощадный убийца 102 раза проткнул ножом свою жертву

Более сотни раз проткнул тело жертвы ножом, завернул в одеяло, выбросил в колодец и бесследно исчез.

Жуткое и слишком кровавое убийство в Днепропетровской области.

В селе Червоногригоровка при Никополе на собственном же дворе нашли загадочно пропавшего накануне 56-летнего хозяина — замученного до смерти и скрытого на дне колодца. Также по теме: Застал разгоряченную благоверную в постели с тезкой - теплый прием с ножом им был обеспечен

Тело несчастного буквально разорвали ножом, а дом залили его же кровью.

Эксперты насчитали сто два ножевых ранения.

Кто же тот сумасшедший зверь, который с такой яростью набросился на хозяина?

А главное — за что?

Если бы не оперативность следователей, это дикое убийство могло навсегда остаться так называемым «глухарем».