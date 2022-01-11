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Video: Нерадивый гость устроил хозяину смертельную встречу с пламенем в Сумской области

Смертельная гостиная и адское пламя - на Сумщине разыгрался ужас, от которого волосы на голове шевелятся. Вблизи городка Ромен обнаружили полностью выгоревшие остатки легковушки. А в салоне, на заднем сиденье, представить даже страшно – обугленный труп. Огонь так изуродовал тело, что узнать его было невозможно. [read_more_news] Только работа экспертов дала ответ – погибший мужчина – 68-летний житель соседнего района, ВаЗ принадлежит ему. Но почему он оказался в нескольких километрах от дома в безлюдном месте? Почему машина загорелась? Наши журналисты распутали настоящий детектив.

Нерадивый гость устроил хозяину смертельную встречу с пламенем в Сумской области
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Смертельная гостиная и адское пламя — на Сумщине разыгрался ужас, от которого волосы на голове шевелятся.

Вблизи городка Ромен обнаружили полностью выгоревшие остатки легковушки.

А в салоне, на заднем сиденье, представить даже страшно – обугленный труп.

Огонь так изуродовал тело, что узнать его было невозможно. Также по теме: Сжег документы на землю и повесился из-за долгов - трагическая смерть семьи на Харьковщине

Только работа экспертов дала ответ – погибший мужчина – 68-летний житель соседнего района, ВаЗ принадлежит ему.

Но почему он оказался в нескольких километрах от дома в безлюдном месте?

Почему машина загорелась?

Наши журналисты распутали настоящий детектив.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Нерадивый гость устроил хозяину смертельную встречу с пламенем в Сумской области / 11.01.2022 20:01
11.01.2022 20:01

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