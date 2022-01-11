Нерадивый гость устроил хозяину смертельную встречу с пламенем в Сумской области

Смертельная гостиная и адское пламя — на Сумщине разыгрался ужас, от которого волосы на голове шевелятся.

Вблизи городка Ромен обнаружили полностью выгоревшие остатки легковушки.

А в салоне, на заднем сиденье, представить даже страшно – обугленный труп.

Огонь так изуродовал тело, что узнать его было невозможно. Также по теме: Сжег документы на землю и повесился из-за долгов - трагическая смерть семьи на Харьковщине

Только работа экспертов дала ответ – погибший мужчина – 68-летний житель соседнего района, ВаЗ принадлежит ему.

Но почему он оказался в нескольких километрах от дома в безлюдном месте?

Почему машина загорелась?

Наши журналисты распутали настоящий детектив.