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Video: Ненависть к людям в погонах довела парня до кровавого нападения в Одессе

В Одессе мужчину, который с ножом бросался на копов, отправили под ночной домашний арест. Напоминаю, на прошлой неделе 22-летний молодой человек сначала разбил четыре машины правоохранителей, порезал одному из них руку, бросался непристойностями. А во время штурма квартиры, в которой неадекват забаррикадировался вообще воткни ножом в область груди спецназовцы. Откуда у мужчины столько ненависти и агрессии к людям в погонах, узнавали наши корреспонденты.

Ненависть к людям в погонах довела парня до кровавого нападения в Одессе
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В Одессе мужчину, который с ножом бросался на копов, отправили под ночной домашний арест.

Напоминаю, на прошлой неделе 22-летний молодой человек сначала разбил четыре машины правоохранителей, порезал одному из них руку, бросался непристойностями.

А во время штурма квартиры, в которой неадекват забаррикадировался вообще воткни ножом в область груди спецназовцы.

Откуда у мужчины столько ненависти и агрессии к людям в погонах, узнавали наши корреспонденты.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Ненависть к людям в погонах довела парня до кровавого нападения в Одессе / 11.10.2021 20:16
11.10.2021 20:16

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