Video: Ненависть к людям в погонах довела парня до кровавого нападения в Одессе

В Одессе мужчину, который с ножом бросался на копов, отправили под ночной домашний арест. Напоминаю, на прошлой неделе 22-летний молодой человек сначала разбил четыре машины правоохранителей, порезал одному из них руку, бросался непристойностями. А во время штурма квартиры, в которой неадекват забаррикадировался вообще воткни ножом в область груди спецназовцы. Откуда у мужчины столько ненависти и агрессии к людям в погонах, узнавали наши корреспонденты.