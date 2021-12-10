Нелюди рассказали, зачем заставили женщину копать на кладбище себе могилу – последствия соседской войны на Полтавщине

Страшные события в один весенний вечер в селе на Полтавщине навсегда изменили жизнь, как минимум, двух семей.

Соседская война приобрела такой размах, что вряд ли люди когда-нибудь смогут примириться.

Но отвечать за свои поступки придется.

Двое братьев и их родственник избили старшую соседку вдвое.

Порвали кулаками, битой, погружали с головой в воду.

А потом потащили женщину на кладбище.

Дали в руки лопату и заставили копать яму у могилы самоубийцы. Также по теме: Заставляли рыть себе могилу - как мужчины над соседкой издевались

Толкнули женщину туда и посыпали землей.

Несчастная выжила и обратилась в полицию.

Все время, пока длилось следствие и суд, трое мужчин находились на свободе.

А во время заседаний сидели рядом со своей дрожавшей от страха жертвой.

Щелкнули ли наручники на руках палачей?

И как они объяснили свою любовь к пыткам?