Извергу с топором дорогой встретилась одинокая женщина — жуткая и коварная расправа

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Жуткая и коварная расправа — на Киевщине!

В селе Погребах 42-летняя женщина возвращалась вечером с работы, и вдруг посреди улицы на нее набросился изверг с топором! Также по теме: Не простил коллеге клевету - как свихнутая психика отправила мужчину за решетку

Он подкрался в безлюдном месте, и в наиболее неожиданный момент схватил жертву.

Затащил в болото и не менее пяти раз ударил обухом по голове!

За что подонок так зверски напал на бедную?!

Не укладывается в голове такая нечеловеческая жестокость.