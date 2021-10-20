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Video: Извергу с топором дорогой встретилась одинокая женщина — жуткая и коварная расправа

НОМЕР КАРТЫ для помощи пострадавшим: 5168 7573 9279 8171 - Недилько Я.И. Жуткая и коварная расправа - на Киевщине! В селе Погребах 42-летняя женщина возвращалась вечером с работы, и вдруг посреди улицы на нее набросился изверг с топором![read_more_news] Он подкрался в безлюдном месте, и в наиболее неожиданный момент схватил жертву. Затащил в болото и не менее пяти раз ударил обухом по голове! За что подонок так зверски напал на бедную?! Не укладывается в голове такая нечеловеческая жестокость.

Извергу с топором дорогой встретилась одинокая женщина — жуткая и коварная расправа
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НОМЕР КАРТЫ для помощи пострадавшим: 5168 7573 9279 8171 — Недилько Я.И.

Жуткая и коварная расправа — на Киевщине!

В селе Погребах 42-летняя женщина возвращалась вечером с работы, и вдруг посреди улицы на нее набросился изверг с топором! Также по теме: Не простил коллеге клевету - как свихнутая психика отправила мужчину за решетку

Он подкрался в безлюдном месте, и в наиболее неожиданный момент схватил жертву.

Затащил в болото и не менее пяти раз ударил обухом по голове!

За что подонок так зверски напал на бедную?!

Не укладывается в голове такая нечеловеческая жестокость.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Извергу с топором дорогой встретилась одинокая женщина — жуткая и коварная расправа / 20.10.2021 20:01
20.10.2021 20:01

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