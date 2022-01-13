Бесчеловечное убийство беременной женщины – любимый забил ее кулаками до смерти

Неслыханная жестокость этого тирана просто шокирует.

Представьте себе, какую надо иметь ярость, лишь бы кулаками забить любимую до смерти.

На Киевщине муж дубасил свою жену, потому что видите не мог справиться со своей болезненной ревностью.

Мнение, что благоверная ходит налево, пожирала мужчину изнутри. Также по теме: Любимый убил беременную жену на глазах у детей – не выдержал и перерезал себе горло

Каждый раз садист отрывался на бедняжке.

Но в конце концов дикая воспитательная порка закончилась кровавой трагедией.

Погибла не только женщина, но и ребенок, которого она носила под сердцем.

Неужели этот изувер думал, что плод любви не от него?

Ну, любовь – это точно не о нем.