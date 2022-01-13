seach
ICTV - Разом краще
  • Главная
  • Проекты
  • ТВ-Программа
    04:37Гражданская оборона
    06:30Утро в Большом Городе
    06:45Факты. Информационный выпуск
    06:50Утро в Большом Городе
    07:15Факты. Информационный выпуск
    07:32Утро в Большом Городе
    07:45Факты. Информационный выпуск
    07:50Утро в Большом Городе
    08:45Факты. Информационный выпуск
    09:15Чрезвычайные новости
    Открыть на отдельной странице
  • Видео
  • Онлайн

Video: Бесчеловечное убийство беременной женщины – любимый забил ее кулаками до смерти

Неслыханная жестокость этого тирана просто шокирует. Представьте себе, какую надо иметь ярость, лишь бы кулаками забить любимую до смерти. На Киевщине муж дубасил свою жену, потому что видите не мог справиться со своей болезненной ревностью. Мнение, что благоверная ходит налево, пожирала мужчину изнутри.[read_more_news] Каждый раз садист отрывался на бедняжке. Но в конце концов дикая воспитательная порка закончилась кровавой трагедией. Погибла не только женщина, но и ребенок, которого она носила под сердцем. Неужели этот изувер думал, что плод любви не от него? Ну, любовь – это точно не о нем.

Бесчеловечное убийство беременной женщины – любимый забил ее кулаками до смерти
0 Комментировать

Неслыханная жестокость этого тирана просто шокирует.

Представьте себе, какую надо иметь ярость, лишь бы кулаками забить любимую до смерти.

На Киевщине муж дубасил свою жену, потому что видите не мог справиться со своей болезненной ревностью.

Мнение, что благоверная ходит налево, пожирала мужчину изнутри. Также по теме: Любимый убил беременную жену на глазах у детей – не выдержал и перерезал себе горло

Каждый раз садист отрывался на бедняжке.

Но в конце концов дикая воспитательная порка закончилась кровавой трагедией.

Погибла не только женщина, но и ребенок, которого она носила под сердцем.

Неужели этот изувер думал, что плод любви не от него?

Ну, любовь – это точно не о нем.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Бесчеловечное убийство беременной женщины – любимый забил ее кулаками до смерти / 13.01.2022 19:54
13.01.2022 19:54

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь