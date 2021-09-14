Изверг свою безумную ярость выплеснул на родственника — убийство в Черкасской области

Изверг свою безумную ярость выплеснул на родственника, с которым проживал в одном доме.

В селе на Черкащине пьяный племянник хладнокровно забил до смерти своего дядю.

За что в голове не уложится.

Ибо — не хотел помогать по хозяйству. Также по теме: Родной дядя развращал 5-летнюю племянницу под носом у родителей

Бил несчастного руками, ногами и даже палкой.

А когда убийца протрезвел и понял, что натворил, решил избавиться от тела.

Замотал покойника в покрывала и сбросил в подвал во дворе.

Страшную тайну знал только один человек, но до смерти боялся кому-то признаться, чтобы не оказаться рядом с трупом.

История, от которой мурашки.