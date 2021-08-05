Вступился за человека и умер от руки лучшего друга — убийство под Киевом

Эта кровавая трагедия никого не оставит равнодушным.

В поселке Коцюбинское под Киевом зверски расправились с пожилым мужчиной.

Бедного забили до смерти поздно вечером прямо на остановке общественного транспорта при многочисленных свидетелях. Также по теме: Смерть - за замечание! Молодой человек погиб от руки пьяного кавалера

Несчастный просто заступился во время драки за знакомого и на него с кулаками набросился, только представьте — лучший друг.

После совершенного он даже не собирался бежать, а просто пошел спать.

Они были неразлучными друзьями, жили в одном подъезде 30 лет, что же произошло в тот вечер, Игорь Шумик докопался до правды.