Невероятное спасение отпрыска графского рода Карпинских — подробности пожара в Дубно

В городке Дубно в Ровенской области вспыхнуло историческое здание в центре города.

Первыми на место прибыли медики «скорой» и полицейские, а вскоре им пришлось почувствовать адский огонь и едкий дым, вдыхать который смертельно опасно.

Но эти храбрые люди не испугались и пошли на риск, ведь внутри был человек. Также по теме: Кликав на шашлики, а потім змушував роздягатися і фотографував: на Сумщині завівся педофіл

И не кто-нибудь, а сам потомок графского рода Карпинских.

Чем завершилась спасательная операция?

Об этом дальше в сюжете.