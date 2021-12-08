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Video: Невероятное спасение отпрыска графского рода Карпинских — подробности пожара в Дубно

В городке Дубно в Ровенской области вспыхнуло историческое здание в центре города. Первыми на место прибыли медики «скорой» и полицейские, а вскоре им пришлось почувствовать адский огонь и едкий дым, вдыхать который смертельно опасно. Но эти храбрые люди не испугались и пошли на риск, ведь внутри был человек.[read_more_news] И не кто-нибудь, а сам потомок графского рода Карпинских. Чем завершилась спасательная операция? Об этом дальше в сюжете.

Невероятное спасение отпрыска графского рода Карпинских — подробности пожара в Дубно
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В городке Дубно в Ровенской области вспыхнуло историческое здание в центре города.

Первыми на место прибыли медики «скорой» и полицейские, а вскоре им пришлось почувствовать адский огонь и едкий дым, вдыхать который смертельно опасно.

Но эти храбрые люди не испугались и пошли на риск, ведь внутри был человек. Также по теме: Кликав на шашлики, а потім змушував роздягатися і фотографував: на Сумщині завівся педофіл

И не кто-нибудь, а сам потомок графского рода Карпинских.

Чем завершилась спасательная операция?

Об этом дальше в сюжете.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Невероятное спасение отпрыска графского рода Карпинских — подробности пожара в Дубно / 08.12.2021 19:49
08.12.2021 19:49

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