seach
ICTV - Разом краще

Video: Негостеприимный хозяин. Кто и за что жестоко расправился с 22-летней девушкой в Тернопольской области?

Разорвал ножом и выбросил тело с четвертого этажа. Кровавое убийство в Тернопольской области. Там вблизи одной из многоэтажек обнаружили изуродованное тело 22-летней женщины.  [read_more_news] Следователи установили, что к убийству причастен 19-летний парень. Что побудило парня пойти на тяжкое преступление? Смотрите в сюжете Чрезвычайных новостей.

Негостеприимный хозяин. Кто и за что жестоко расправился с 22-летней девушкой в Тернопольской области?
0 Комментировать

Разорвал ножом и выбросил тело с четвертого этажа.

Кровавое убийство в Тернопольской области.

Там вблизи одной из многоэтажек обнаружили изуродованное тело 22-летней женщины.   Также по теме: Любимый убил беременную жену на глазах у детей – не выдержал и перерезал себе горло

Следователи установили, что к убийству причастен 19-летний парень.

Что побудило парня пойти на тяжкое преступление?

Смотрите в сюжете Чрезвычайных новостей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Негостеприимный хозяин. Кто и за что жестоко расправился с 22-летней девушкой в Тернопольской области? / 14.12.2021 19:50
14.12.2021 19:50

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь