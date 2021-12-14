Негостеприимный хозяин. Кто и за что жестоко расправился с 22-летней девушкой в Тернопольской области?

Разорвал ножом и выбросил тело с четвертого этажа.

Кровавое убийство в Тернопольской области.

Там вблизи одной из многоэтажек обнаружили изуродованное тело 22-летней женщины. Также по теме: Любимый убил беременную жену на глазах у детей – не выдержал и перерезал себе горло

Следователи установили, что к убийству причастен 19-летний парень.

Что побудило парня пойти на тяжкое преступление?

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