Негостеприимный хозяин. Кто и за что жестоко расправился с 22-летней девушкой в Тернопольской области?

Загадочная история пропавшего без вести 17 лет назад 15-летнего Юрия Семенюка поразила всю Украину
Молодых супругов хоронили в день рождения их трехлетней дочери
Женщину живьем съели собственные собаки! Как страшные скелеты безумной семьи вылезли из шкафа
Сын-лентяй любил пить и лупасить родителей! Плохое воспитание сыграло злую шутку
Любила одного, а жила с другим. Любовный треугольник смерти на Тернопольщине
Разъяренные ротвейлеры пытались загрызть до смерти 11-летнего мальчика на Тернопольщине
Пьяный водитель влетел на скорости в детей на глазах у испуганных соседей на Тернопольщине
Медики відмовилися надавати допомогу пацієнту через брудний одяг — чоловік помер