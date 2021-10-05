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Video: В Кременчуге двое мужчин стали жертвами жестокого потрошителя

Лужа крови на тротуаре, а от нее тянутся кровавые следы через дорогу на другую сторону улицы. От увиденного страшно может стать даже людям с очень крепкими нервами. В Кременчуге Полтавской области двое мужчин стали жертвами жестокого мясника. [Read_more_news] Они встретили незнакомца поздно вечером на тротуаре. Что стало причиной внезапного конфликта - неизвестно, но финал очень печальный. Один из мужчин скончался на месте. Другой, истекая кровью, бегал по улице и искал спасения. А их обидчик исчез и его до сих пор не могут найти.

В Кременчуге двое мужчин стали жертвами жестокого потрошителя
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Лужа крови на тротуаре, а от нее тянутся кровавые следы через дорогу на другую сторону улицы.

От увиденного страшно может стать даже людям с очень крепкими нервами.

В Кременчуге Полтавской области двое мужчин стали жертвами жестокого мясника. [Read_more_news]

Они встретили незнакомца поздно вечером на тротуаре.

Что стало причиной внезапного конфликта — неизвестно, но финал очень печальный.

Один из мужчин скончался на месте.

Другой, истекая кровью, бегал по улице и искал спасения.

А их обидчик исчез и его до сих пор не могут найти.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Кременчуге двое мужчин стали жертвами жестокого потрошителя / 05.10.2021 19:42
05.10.2021 19:42

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