В Кременчуге двое мужчин стали жертвами жестокого потрошителя

Лужа крови на тротуаре, а от нее тянутся кровавые следы через дорогу на другую сторону улицы.

От увиденного страшно может стать даже людям с очень крепкими нервами.

В Кременчуге Полтавской области двое мужчин стали жертвами жестокого мясника. [Read_more_news]

Они встретили незнакомца поздно вечером на тротуаре.

Что стало причиной внезапного конфликта — неизвестно, но финал очень печальный.

Один из мужчин скончался на месте.

Другой, истекая кровью, бегал по улице и искал спасения.

А их обидчик исчез и его до сих пор не могут найти.