Опасный киллер прибыл в Одессу, чтобы выполнить заказ на убийство — подробности дерзкой расправы

Убийство — как в голливудском боевике!

Но оно — в спальном районе нашей Одессы.

Киллер приезжает из другой страны, чтобы выполнить заказ.

Селится рядом с жертвой, следит и выжидает благоприятного момента в принципе! Также по теме: Расстрел в кафе - все о криминальных хрониках Запорожья

А потом — расстреливает автоматными очередями, коварно, в спину!

Испуганные местные жители выбегали из своих домов, чтобы защитить детей в людном дворе.

А убийца скрылся вместе с сообщником до сих пор находится где-то среди нас, на свободе!

Внимательно посмотрите этот сюжет!

Может, вы видели его и узнаете!