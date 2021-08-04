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Video: Опасный киллер прибыл в Одессу, чтобы выполнить заказ на убийство — подробности дерзкой расправы

Убийство - как в голливудском боевике! Но оно - в спальном районе нашей Одессы. Киллер приезжает из другой страны, чтобы выполнить заказ. Селится рядом с жертвой, следит и выжидает благоприятного момента в принципе! [read_more_news] А потом - расстреливает автоматными очередями, коварно, в спину! Испуганные местные жители выбегали из своих домов, чтобы защитить детей в людном дворе. А убийца скрылся вместе с сообщником до сих пор находится где-то среди нас, на свободе! Внимательно посмотрите этот сюжет! Может, вы видели его и узнаете!

Опасный киллер прибыл в Одессу, чтобы выполнить заказ на убийство — подробности дерзкой расправы
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Убийство — как в голливудском боевике!

Но оно — в спальном районе нашей Одессы.

Киллер приезжает из другой страны, чтобы выполнить заказ.

Селится рядом с жертвой, следит и выжидает благоприятного момента в принципе! Также по теме: Расстрел в кафе - все о криминальных хрониках Запорожья

А потом — расстреливает автоматными очередями, коварно, в спину!

Испуганные местные жители выбегали из своих домов, чтобы защитить детей в людном дворе.

А убийца скрылся вместе с сообщником до сих пор находится где-то среди нас, на свободе!

Внимательно посмотрите этот сюжет!

Может, вы видели его и узнаете!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Опасный киллер прибыл в Одессу, чтобы выполнить заказ на убийство — подробности дерзкой расправы / 04.08.2021 19:46
04.08.2021 19:46

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