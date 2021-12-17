Опасные елки! Как подготовиться к Новому году и не нажить себе проблем

Бывает, что пока не проучишь, то не поймет, что воровать не хорошо.

Предновогодний переполох уже почти в каждом доме, мы думаем о подарках, праздничном столе и конечно куда же без елки.

Купить зеленую красотку можно на официальном базаре, они уже работают, но можно и схитрить, пойти и вырубить дерево.

Оно будет не менее красивое, да еще и совершенно бесплатно. Также по теме: Несчастливая елка! Приключения проклятой новогодней красавицы из Житомирской области

Но вы даже не представляете какой сюрприз таким браконьерам подготовили столичные коммунальщики, потому что устали защищать хвойные в парках от нападений невежд с пилами.

Скажу, будет стыдно и выветривать комнату придется очень долго.