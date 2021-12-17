seach
ICTV - Разом краще

Video: Опасные елки! Как подготовиться к Новому году и не нажить себе проблем

Бывает, что пока не проучишь, то не поймет, что воровать не хорошо. Предновогодний переполох уже почти в каждом доме, мы думаем о подарках, праздничном столе и конечно куда же без елки. Купить зеленую красотку можно на официальном базаре, они уже работают, но можно и схитрить, пойти и вырубить дерево. Оно будет не менее красивое, да еще и совершенно бесплатно. [read_more_news] Но вы даже не представляете какой сюрприз таким браконьерам подготовили столичные коммунальщики, потому что устали защищать хвойные в парках от нападений невежд с пилами. Скажу, будет стыдно и выветривать комнату придется очень долго.

Опасные елки! Как подготовиться к Новому году и не нажить себе проблем
0 Комментировать

Бывает, что пока не проучишь, то не поймет, что воровать не хорошо.

Предновогодний переполох уже почти в каждом доме, мы думаем о подарках, праздничном столе и конечно куда же без елки.

Купить зеленую красотку можно на официальном базаре, они уже работают, но можно и схитрить, пойти и вырубить дерево.

Оно будет не менее красивое, да еще и совершенно бесплатно. Также по теме: Несчастливая елка! Приключения проклятой новогодней красавицы из Житомирской области

Но вы даже не представляете какой сюрприз таким браконьерам подготовили столичные коммунальщики, потому что устали защищать хвойные в парках от нападений невежд с пилами.

Скажу, будет стыдно и выветривать комнату придется очень долго.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Опасные елки! Как подготовиться к Новому году и не нажить себе проблем / 17.12.2021 20:06
17.12.2021 20:06

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь