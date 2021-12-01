Опасные отходы из ководных больниц вместо утилизации выбрасываются, где заблагорассудится

Скандал с ковидными отходами: опасные медицинские остатки из госпиталей, где лечат больных коронавирусом, просто сваливали где угодно.

Бизнесмены, заключившие соглашения на утилизацию инфицированного хлама вместо уничтожения складировали его в обычных пакетах и ​​пластиковых ведрах в неприспособленных ангарах, а то и вовсе под открытым небом. Также по теме: Кто плевать хотел на правила утилизации медицинских отходов в Новомосковске

На Николаевщине, Львовщине и Киевщине нашли по меньшей мере три свалки, где в общей сложности хранилось около 6 тысяч тонн использованных «ковидных» принадлежностей.

Как образовались эти свалки, почему медицинские отходы не уничтожили, а просто бросили и почему в панике местные жители – на одном из таких объектов побывали николаевские корреспонденты.