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Video: Опасные отходы из ководных больниц вместо утилизации выбрасываются, где заблагорассудится

Скандал с ковидными отходами: опасные медицинские остатки из госпиталей, где лечат больных коронавирусом, просто сваливали где угодно. Бизнесмены, заключившие соглашения на утилизацию инфицированного хлама вместо уничтожения складировали его в обычных пакетах и ​​пластиковых ведрах в неприспособленных ангарах, а то и вовсе под открытым небом. [read_more_news] На Николаевщине, Львовщине и Киевщине нашли по меньшей мере три свалки, где в общей сложности хранилось около 6 тысяч тонн использованных «ковидных» принадлежностей. Как образовались эти свалки, почему медицинские отходы не уничтожили, а просто бросили и почему в панике местные жители – на одном из таких объектов побывали николаевские корреспонденты.

Опасные отходы из ководных больниц вместо утилизации выбрасываются, где заблагорассудится
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Скандал с ковидными отходами: опасные медицинские остатки из госпиталей, где лечат больных коронавирусом, просто сваливали где угодно.

Бизнесмены, заключившие соглашения на утилизацию инфицированного хлама вместо уничтожения складировали его в обычных пакетах и ​​пластиковых ведрах в неприспособленных ангарах, а то и вовсе под открытым небом. Также по теме: Кто плевать хотел на правила утилизации медицинских отходов в Новомосковске

На Николаевщине, Львовщине и Киевщине нашли по меньшей мере три свалки, где в общей сложности хранилось около 6 тысяч тонн использованных «ковидных» принадлежностей.

Как образовались эти свалки, почему медицинские отходы не уничтожили, а просто бросили и почему в панике местные жители – на одном из таких объектов побывали николаевские корреспонденты.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Опасные отходы из ководных больниц вместо утилизации выбрасываются, где заблагорассудится / 01.12.2021 19:44
01.12.2021 19:44

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