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Video: Опасные ночные улицы Киева — вооруженный инкасатор застрелил прохожего

Бродяга с ножом - это уже страшно! А знали бы вы, на кого превращается обычный, но не очень умный парень, когда в его кармане появляется пистолет! Две пули с травмата, выпущенные в упор, стали роковыми для 44-летнего мужчины, который в Киев приехал работать. Смерть застала беднягу посреди ночной улицы. Свидетели видели, как на несколько минут раньше с ним ссорился другой прохожий. И тот быстро вытащил оружие и нажал на курок. Они даже знакомы не были!

Опасные ночные улицы Киева — вооруженный инкасатор застрелил прохожего
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Бродяга с ножом — это уже страшно!

А знали бы вы, на кого превращается обычный, но не очень умный парень, когда в его кармане появляется пистолет!

Две пули с травмата, выпущенные в упор, стали роковыми для 44-летнего мужчины, который в Киев приехал работать.

Смерть застала беднягу посреди ночной улицы.

Свидетели видели, как на несколько минут раньше с ним ссорился другой прохожий.

И тот быстро вытащил оружие и нажал на курок.

Они даже знакомы не были!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Опасные ночные улицы Киева — вооруженный инкасатор застрелил прохожего / 28.09.2021 19:52
28.09.2021 19:52

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