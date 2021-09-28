Опасные ночные улицы Киева — вооруженный инкасатор застрелил прохожего

Бродяга с ножом — это уже страшно!

А знали бы вы, на кого превращается обычный, но не очень умный парень, когда в его кармане появляется пистолет!

Две пули с травмата, выпущенные в упор, стали роковыми для 44-летнего мужчины, который в Киев приехал работать.

Смерть застала беднягу посреди ночной улицы.

Свидетели видели, как на несколько минут раньше с ним ссорился другой прохожий.

И тот быстро вытащил оружие и нажал на курок.

Они даже знакомы не были!