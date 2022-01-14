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Video: Опасные детские игрушки – правда о неодимовых магнитных конструкторах

Опаснее оружия или сильных кулаков для здоровья могут быть детские игрушки. В Днепре медики спасали двухлетнего мальчика, проглотившего шарики из магнитного конструктора. Из кишечника малого достали шесть магнитов. И это еще не рекорд, говорят хирурги. Недавно из внутренностей другого малыша достали 28 таких шариков. [read_more_news] Сейчас популярные так называемые неодимовые магнитные конструкторы, придумавшие для развития мелкой моторики, несут бешеную опасность, которую медики приравнивают к поражению дробовиком. Они фактически рвут желудки и кишечники детей, которые все любят тянуть ко рту. А после новогодних праздников в детских реанимациях – аншлаг. Посмотрите и задумайтесь, как яркие праздничные подарки могут караулить жизнь.

Опасные детские игрушки – правда о неодимовых магнитных конструкторах
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Опаснее оружия или сильных кулаков для здоровья могут быть детские игрушки.

В Днепре медики спасали двухлетнего мальчика, проглотившего шарики из магнитного конструктора.

Из кишечника малого достали шесть магнитов.

И это еще не рекорд, говорят хирурги.

Недавно из внутренностей другого малыша достали 28 таких шариков. Также по теме: 10-летняя школьница проглотила неодимовые магниты – что вдохновило ребенка на опасную затею?

Сейчас популярные так называемые неодимовые магнитные конструкторы, придумавшие для развития мелкой моторики, несут бешеную опасность, которую медики приравнивают к поражению дробовиком.

Они фактически рвут желудки и кишечники детей, которые все любят тянуть ко рту.

А после новогодних праздников в детских реанимациях – аншлаг.

Посмотрите и задумайтесь, как яркие праздничные подарки могут караулить жизнь.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Опасные детские игрушки – правда о неодимовых магнитных конструкторах / 14.01.2022 19:45
14.01.2022 19:45

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