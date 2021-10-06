Video: Опасная Винницкая область — людей вывозят на карьер и пытают

Мужчина с Винницкой области представить не мог, какая опасность ждет на него по дороге домой. Ночью он шел хорошо знакомой улицей, как вдруг рядом остановилась иномарка, оттуда выбежали незнакомцы и, угрожая оружием, затянули мужчину в машину.[read_more_news] А дальше как в страшном фильме - испуганного молодого человека связали, надели на голову мешок и вывезли за город, где жестоко избивали. Все ради денег и телефона. Спасло мужчину настоящее чудо. А как иначе объяснить появление еще одного автомобиля ночью на песчаном карьере?