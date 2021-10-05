Опасная профессия парковщика в Киеве — можно сильно получить на орехи от водителей

Работу инспектора по парковке уже смело можно приравнивать к супер опасной профессии.

Потому что иногда от наглых водителей можно хорошо получить на орехи.

В столице одного такого коммунальщика избили так, что он с травмой головы попал на больничную койку. Также по теме: Отдыхал с мамой и крестным в аквапарке - оттуда живым уже не вернулся. Смерть 9-летнего мальчика в Днепре

А мужчина же просто выполнял свою работу, контролировал, чтобы машины стояли правильно и никому не мешали.

Сегодня один получил кулаком по голове, а что ждать дальше, тем инспекторам?

Вы только посмотрите на эту дикость.