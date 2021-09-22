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Video: Не смог пережить развод с женой — на Запорожье мужчина пытался убить себя после трагической истории любви

Не смог пережить развод с женой, и взорвал дом. В Запорожской области мужчина пытался убить себя после трагической истории любви. А вместе с собой еще и уничтожить общий дом, который они построили с женщиной. К сожалению, только не рассчитал силу взрыва газа - рвануло так, что без крыши, с выбитыми окнами и дверью, остались еще и соседи.

Не смог пережить развод с женой — на Запорожье мужчина пытался убить себя после трагической истории любви
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Не смог пережить развод с женой, и взорвал дом.

В Запорожской области мужчина пытался убить себя после трагической истории любви.

А вместе с собой еще и уничтожить общий дом, который они построили с женщиной.

К сожалению, только не рассчитал силу взрыва газа — рвануло так, что без крыши, с выбитыми окнами и дверью, остались еще и соседи.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Не смог пережить развод с женой — на Запорожье мужчина пытался убить себя после трагической истории любви / 22.09.2021 20:04
22.09.2021 20:04

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