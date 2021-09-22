Не смог пережить развод с женой — на Запорожье мужчина пытался убить себя после трагической истории любви

Не смог пережить развод с женой, и взорвал дом.

В Запорожской области мужчина пытался убить себя после трагической истории любви.

А вместе с собой еще и уничтожить общий дом, который они построили с женщиной.

К сожалению, только не рассчитал силу взрыва газа — рвануло так, что без крыши, с выбитыми окнами и дверью, остались еще и соседи.