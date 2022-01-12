Не так предприниматель планировал провести праздники! Подробности похищения на Полтавщине

Точно не так планировал провести праздники предприниматель из Полтавщины.

В канун нового года на мужчину напали три бандита.

Избили, затащили в свой автомобиль и вывезли из области.

Предпринимателя неделю держали в плену и требовали с него денег. Также по теме: Опасные елки! Как подготовиться к Новому году и не нажить себе проблем

Пропавшего и его угонщиков искала полиция Полтавы, Киева и Одессы.

Между тем, бандиты планировали страшную расправу над пленным и уже подготовили нужный инвентарь.