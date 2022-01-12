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Video: Не так предприниматель планировал провести праздники! Подробности похищения на Полтавщине

Точно не так планировал провести праздники предприниматель из Полтавщины. В канун нового года на мужчину напали три бандита. Избили, затащили в свой автомобиль и вывезли из области. Предпринимателя неделю держали в плену и требовали с него денег. [read_more_news] Пропавшего и его угонщиков искала полиция Полтавы, Киева и Одессы. Между тем, бандиты планировали страшную расправу над пленным и уже подготовили нужный инвентарь.

Не так предприниматель планировал провести праздники! Подробности похищения на Полтавщине
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Точно не так планировал провести праздники предприниматель из Полтавщины.

В канун нового года на мужчину напали три бандита.

Избили, затащили в свой автомобиль и вывезли из области.

Предпринимателя неделю держали в плену и требовали с него денег. Также по теме: Опасные елки! Как подготовиться к Новому году и не нажить себе проблем

Пропавшего и его угонщиков искала полиция Полтавы, Киева и Одессы.

Между тем, бандиты планировали страшную расправу над пленным и уже подготовили нужный инвентарь.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Не так предприниматель планировал провести праздники! Подробности похищения на Полтавщине / 12.01.2022 20:25
12.01.2022 20:25

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