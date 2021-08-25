Не стали тещей и тестем — кровавая месть родителям экс-возлюбленной в Запорожье

Осторожно. Ваш любимый может оказаться жестоким убийцей.

В Запорожье любовная драма закончилась поножовщиной.

Мужчина не выдержал разрыва с любимой, но злость почему-то решил сорвать на ее родителях. Также по теме: Зять считал тещу величайшим злом и расстрелял ее на Львовщине

Планомерно расправился сначала с отцом, а затем с матерью.

Что мясник сказал в суде — наши журналисты прошлись его кровавыми следами.