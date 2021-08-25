seach
ICTV - Разом краще

Video: Не стали тещей и тестем — кровавая месть родителям экс-возлюбленной в Запорожье

Осторожно. Ваш любимый может оказаться жестоким убийцей. В Запорожье любовная драма закончилась поножовщиной. Мужчина не выдержал разрыва с любимой, но злость почему-то решил сорвать на ее родителях. [read_more_news] Планомерно расправился сначала с отцом, а затем с матерью. Что мясник сказал в суде - наши журналисты прошлись его кровавыми следами.

Не стали тещей и тестем — кровавая месть родителям экс-возлюбленной в Запорожье
0 Комментировать

Осторожно. Ваш любимый может оказаться жестоким убийцей.

В Запорожье любовная драма закончилась поножовщиной.

Мужчина не выдержал разрыва с любимой, но злость почему-то решил сорвать на ее родителях. Также по теме: Зять считал тещу величайшим злом и расстрелял ее на Львовщине

Планомерно расправился сначала с отцом, а затем с матерью.

Что мясник сказал в суде — наши журналисты прошлись его кровавыми следами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Не стали тещей и тестем — кровавая месть родителям экс-возлюбленной в Запорожье / 25.08.2021 19:54
25.08.2021 19:54

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь