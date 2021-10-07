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Video: Не понравилась? Мужчина выбросил подругу из окна в разгар вечеринки

На Ровенщине женщина средь бела дня выпала с балкона третьего этажа. Трагедия произошла в городе Костополь. Пострадавшую заметили прохожие и вызвали «скорую». Сейчас женщина в реанимации в критическом состоянии и выживет, прогнозировать медики не берутся. [read_more_news] Что же это было, трагическая случайность, или попытка самоубийства? За расследование взялась полиция и следователи пришли к совершенно иным выводам, так как оказалось, что в момент падения женщина на балконе была не одна. Действительно  ли ее могли сбросить с балкона, и кто и зачем? Об этом уже через мгновение в репортаже Павла Шамшина.

Не понравилась? Мужчина выбросил подругу из окна в разгар вечеринки
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На Ровенщине женщина средь бела дня выпала с балкона третьего этажа.

Трагедия произошла в городе Костополь. Пострадавшую заметили прохожие и вызвали «скорую».

Сейчас женщина в реанимации в критическом состоянии и выживет, прогнозировать медики не берутся.  Также по теме: Крушил окна голыми руками, а обломками резал себя! Нелепая смерть 27-летнего отца двух детей в Киеве

Что же это было, трагическая случайность, или попытка самоубийства?

За расследование взялась полиция и следователи пришли к совершенно иным выводам, так как оказалось, что в момент падения женщина на балконе была не одна.

Действительно  ли ее могли сбросить с балкона, и кто и зачем?

Об этом уже через мгновение в репортаже Павла Шамшина.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Не понравилась? Мужчина выбросил подругу из окна в разгар вечеринки / 07.10.2021 19:48
07.10.2021 19:48

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