Не понравилась? Мужчина выбросил подругу из окна в разгар вечеринки

На Ровенщине женщина средь бела дня выпала с балкона третьего этажа.

Трагедия произошла в городе Костополь. Пострадавшую заметили прохожие и вызвали «скорую».

Сейчас женщина в реанимации в критическом состоянии и выживет, прогнозировать медики не берутся. Также по теме: Крушил окна голыми руками, а обломками резал себя! Нелепая смерть 27-летнего отца двух детей в Киеве

Что же это было, трагическая случайность, или попытка самоубийства?

За расследование взялась полиция и следователи пришли к совершенно иным выводам, так как оказалось, что в момент падения женщина на балконе была не одна.

Действительно ли ее могли сбросить с балкона, и кто и зачем?

Об этом уже через мгновение в репортаже Павла Шамшина.