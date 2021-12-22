seach
ICTV - Разом краще

Video: (НЕ)последний Новый год! Правила безопасного использования елки в доме

Думали ли вы, что новогодний праздник, который должен приносить только радость и улыбки, может обернуться реальным ужасом? Пожарные сирены, огонь и пожарище вместо дома. Страшно даже представлять такой финал гуляний. Но это не выдумки, а страшная реальность. В ночь, когда мы с вами отдыхаем, спасатели настороже. [read_more_news] Все любимые елки оказываются очень коварны, потому что вспыхивают так быстро, что и глазом не моргнешь. Мы вам расскажем и даже покажем, почему нужно быть очень аккуратным и внимательным при выборе новогодних атрибутов.

(НЕ)последний Новый год! Правила безопасного использования елки в доме
0 Комментировать

Думали ли вы, что новогодний праздник, который должен приносить только радость и улыбки, может обернуться реальным ужасом?

Пожарные сирены, огонь и пожарище вместо дома.

Страшно даже представлять такой финал гуляний.

Но это не выдумки, а страшная реальность.

В ночь, когда мы с вами отдыхаем, спасатели настороже.  Также по теме: Опасные елки! Как подготовиться к Новому году и не нажить себе проблем

Все любимые елки оказываются очень коварны, потому что вспыхивают так быстро, что и глазом не моргнешь.

Мы вам расскажем и даже покажем, почему нужно быть очень аккуратным и внимательным при выборе новогодних атрибутов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / (НЕ)последний Новый год! Правила безопасного использования елки в доме / 22.12.2021 20:05
22.12.2021 20:05

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь