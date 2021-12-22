Video: (НЕ)последний Новый год! Правила безопасного использования елки в доме

Думали ли вы, что новогодний праздник, который должен приносить только радость и улыбки, может обернуться реальным ужасом? Пожарные сирены, огонь и пожарище вместо дома. Страшно даже представлять такой финал гуляний. Но это не выдумки, а страшная реальность. В ночь, когда мы с вами отдыхаем, спасатели настороже. [read_more_news] Все любимые елки оказываются очень коварны, потому что вспыхивают так быстро, что и глазом не моргнешь. Мы вам расскажем и даже покажем, почему нужно быть очень аккуратным и внимательным при выборе новогодних атрибутов.