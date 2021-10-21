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Video: Не на шутку поссорился сразу с тремя своими соседями — живыми остались ли не все

Переполох в Великих Грибовичах. На Львовщине пенсионер не на шутку поссорился сразу с тремя своими соседями, и так разбушевался, что одного мужчину убил, другого отправил в реанимацию, а третий сам скрылся. Что же за черный кот пробежал между селянами?[read_more_news] Не поверите, но в селе говорят, что камнем преткновения стал мешок картошки. Наша Евгения Поликарпова побывала на месте трагедии и узнала без преувеличения поразительные факты

Не на шутку поссорился сразу с тремя своими соседями — живыми остались ли не все
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Переполох в Великих Грибовичах.

На Львовщине пенсионер не на шутку поссорился сразу с тремя своими соседями, и так разбушевался, что одного мужчину убил, другого отправил в реанимацию, а третий сам скрылся.

Что же за черный кот пробежал между селянами? Также по теме: Селяне случайно нашли в колодце женщину - ее на глазах у всех героически спас соседский сын

Не поверите, но в селе говорят, что камнем преткновения стал мешок картошки.

Наша Евгения Поликарпова побывала на месте трагедии и узнала без преувеличения поразительные факты

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ICTV / Чрезвычайные новости / Не на шутку поссорился сразу с тремя своими соседями — живыми остались ли не все / 21.10.2021 20:02
21.10.2021 20:02

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