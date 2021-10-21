Не на шутку поссорился сразу с тремя своими соседями — живыми остались ли не все

Переполох в Великих Грибовичах.

На Львовщине пенсионер не на шутку поссорился сразу с тремя своими соседями, и так разбушевался, что одного мужчину убил, другого отправил в реанимацию, а третий сам скрылся.

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Не поверите, но в селе говорят, что камнем преткновения стал мешок картошки.

Наша Евгения Поликарпова побывала на месте трагедии и узнала без преувеличения поразительные факты