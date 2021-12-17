Не ворует, а уничтожает! В предновогоднем Николаеве завелся елочный маньяк

В предновогоднем Николаеве завелся настоящий «елочный маньяк», но он не ворует елки, а безжалостно их уничтожает.

В Микрорайоне Богоявленском в местном парке кто-то каждую ночь пилит по одной сосне, но не забирает деревья с собой и не рубит на дрова, а бросает на месте и убегает.

Местные жители в отчаянии, полиция на ушах, а о злоумышленнике известно только то, что он действует наедине.

Да кто и зачем это делает – сплошная загадка, в которой и попытались разобраться наши корреспонденты.