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Video: Не ворует, а уничтожает! В предновогоднем Николаеве завелся елочный маньяк

В предновогоднем Николаеве завелся настоящий «елочный маньяк», но он не ворует елки, а безжалостно их уничтожает. В Микрорайоне Богоявленском в местном парке кто-то каждую ночь пилит по одной сосне, но не забирает деревья с собой и не рубит на дрова, а бросает на месте и убегает. Местные жители в отчаянии, полиция на ушах, а о злоумышленнике известно только то, что он действует наедине. Да кто и зачем это делает – сплошная загадка, в которой и попытались разобраться наши корреспонденты.

Не ворует, а уничтожает! В предновогоднем Николаеве завелся елочный маньяк
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В предновогоднем Николаеве завелся настоящий «елочный маньяк», но он не ворует елки, а безжалостно их уничтожает.

В Микрорайоне Богоявленском в местном парке кто-то каждую ночь пилит по одной сосне, но не забирает деревья с собой и не рубит на дрова, а бросает на месте и убегает.

Местные жители в отчаянии, полиция на ушах, а о злоумышленнике известно только то, что он действует наедине.

Да кто и зачем это делает – сплошная загадка, в которой и попытались разобраться наши корреспонденты.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Не ворует, а уничтожает! В предновогоднем Николаеве завелся елочный маньяк / 17.12.2021 19:29
17.12.2021 19:29

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