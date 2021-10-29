Не кадилом, а кулаками! Как епископ «освятил» соседку пинками

Вместо кадила и божьего слова крепкие, мужские пинки с отборной бранью и угрозами.

В столице скандал с епископом.

Владыка набросился на бедную соседку прямо под подъездом. Также по теме: Святой отец в борьбе за землю на Львовщине пугает ветеранов АТО своими крестами

Бил беззащитную женщину руками дергал за одежду, а затем отобрал телефон и зафутболил прочь.

Епископ Адриан набрался наглости и немного потолкался с нашим Игорем Шумиком, но вовремя одумался.

Почему поднял руку на женщину и что побудило служителя Бога к циническому и мерзкому поступку.

Посмотрите что скажет отец.