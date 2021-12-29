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Video: Не до подарочков на Новый год! В Одессе у нерадивой матери отобрали двух дочерей

Мало ребенка родить! Главное – его вырастить! В Одессе у небрежной матери отобрали сразу двух дочерей. Старшей – 5 лет, меньшей – всего семь месяцев, а ее уже кормили не материнским молоком, а всем, что ели взрослые.[read_more_news] Дети жили в ужасных условиях – даже вообще без отопления! Грелись – обычной электродуйкой! Это просто в голове не укладывается! Здесь – не до подарочков на Новый год!

Не до подарочков на Новый год! В Одессе у нерадивой матери отобрали двух дочерей
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Мало ребенка родить!

Главное – его вырастить!

В Одессе у небрежной матери отобрали сразу двух дочерей.

Старшей – 5 лет, меньшей – всего семь месяцев, а ее уже кормили не материнским молоком, а всем, что ели взрослые. Также по теме: 16-летняя красавица и гордость школы зарезала родную мать с особой жестокостью

Дети жили в ужасных условиях – даже вообще без отопления!

Грелись – обычной электродуйкой!

Это просто в голове не укладывается!

Здесь – не до подарочков на Новый год!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Не до подарочков на Новый год! В Одессе у нерадивой матери отобрали двух дочерей / 29.12.2021 19:41
29.12.2021 19:41

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