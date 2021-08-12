Называл себя Богом и насадил мать на нож. Убийство женщины родным сыном в Винницкой области

Чистка колодца обернулась для мужчины путем в мир иной — обвал в Винницкой области
Невеста сбежала от любимого — месть ревнивца заставила задыхаться всех! Палка ссора пары в Винницкой области
Бойня за родительскую квартиру в Казатине — родные готовы порвать друг друга на куски
Скандальный АТОвец с темным прошлым забил товарища до смерти
Пьяная женщина в компании нового любовника автомобилем переехала своего бывшего
Мама унижений на людях не выдержала и зарезала родного сына точным ударом в сердце
Взрывная волна забросила владелицу на чердак — в Китайгороде ночью в воздух взлетел дом
Подавилась водкой? Смертельное праздничное застолье супругов в Винницкой области