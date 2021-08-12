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Video: Называл себя Богом и насадил мать на нож. Убийство женщины родным сыном в Винницкой области

В Винницкой области тридцати шестилетнего мужчину подозревают в убийстве родной матери. Гибель женщины в ее собственной квартире констатировали медики, прибывшие на вызов сына. [read_more_news] Тот рассказал, что мать случайно упала на нож спиной, а он даже пытался ее спасать. Однако версия ближайшего родственника быстро потерпела фиаско. Как удалось вывести душегуба на чистую воду и почему соседи не уверены, что мужчину накажут?

Называл себя Богом и насадил мать на нож. Убийство женщины родным сыном в Винницкой области
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В Винницкой области тридцати шестилетнего мужчину подозревают в убийстве родной матери.

Гибель женщины в ее собственной квартире констатировали медики, прибывшие на вызов сына. Также по теме: Жестокий сын во время ссоры не пожалел мать - убийство в Киеве

Тот рассказал, что мать случайно упала на нож спиной, а он даже пытался ее спасать.

Однако версия ближайшего родственника быстро потерпела фиаско.

Как удалось вывести душегуба на чистую воду и почему соседи не уверены, что мужчину накажут?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Называл себя Богом и насадил мать на нож. Убийство женщины родным сыном в Винницкой области / 12.08.2021 20:16
12.08.2021 20:16

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