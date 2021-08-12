Называл себя Богом и насадил мать на нож. Убийство женщины родным сыном в Винницкой области

В Винницкой области тридцати шестилетнего мужчину подозревают в убийстве родной матери.

Гибель женщины в ее собственной квартире констатировали медики, прибывшие на вызов сына. Также по теме: Жестокий сын во время ссоры не пожалел мать - убийство в Киеве

Тот рассказал, что мать случайно упала на нож спиной, а он даже пытался ее спасать.

Однако версия ближайшего родственника быстро потерпела фиаско.

Как удалось вывести душегуба на чистую воду и почему соседи не уверены, что мужчину накажут?