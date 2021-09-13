Бешеный 33-летний мажор на Мерседесе влетел в толпу в Днепре

Кровавые гонки.

На бешеной скорости протаранил легковушку с детьми внутри, вылетел на встречную полосу, словно кегли снес пешеходов прямо на зебре, вылетел на тротуар — прямо в толпу возле супермаркета и врезался в жилой дом, о который и остановился.

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Шестеро пострадавших, двое из них дети — двух и восьми лет.

Один пешеход в критическом состоянии.

Такого бедствия наделал сумасшедший 33-летний гонщик на Мерседесе.

Потрясенные очевидцы на месте его едва не линчевали вместе с пассажиром, ибо оба едва держались на ногах и, как оказалось, совсем не от шока. Тест на драгера показал почти один промилле алкоголя.

Куда же так летел с залитыми водкой глазами?

По одной из версий — дикая авария это следствие уличных гонок, которые, по неофициальной информации, устроил пьяный помощник судьи за рулем.