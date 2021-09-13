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Video: Бешеный 33-летний мажор на Мерседесе влетел в толпу в Днепре

Кровавые гонки. На бешеной скорости протаранил легковушку с детьми внутри, вылетел на встречную полосу, словно кегли снес пешеходов прямо на зебре, вылетел на тротуар - прямо в толпу возле супермаркета и врезался в жилой дом, о который и остановился. Ужасная авария в Днепре. [read_more_news] Шестеро пострадавших, двое из них дети - двух и восьми лет. Один пешеход в критическом состоянии. Такого бедствия наделал сумасшедший 33-летний гонщик на Мерседесе. Потрясенные очевидцы на месте его едва не линчевали вместе с пассажиром, ибо оба едва держались на ногах и, как оказалось, совсем не от шока. Тест на драгера показал почти один промилле алкоголя. Куда же так летел с залитыми водкой глазами? По одной из версий - дикая авария это следствие уличных гонок, которые, по неофициальной информации, устроил пьяный помощник судьи за рулем.

Бешеный 33-летний мажор на Мерседесе влетел в толпу в Днепре
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Кровавые гонки.

На бешеной скорости протаранил легковушку с детьми внутри, вылетел на встречную полосу, словно кегли снес пешеходов прямо на зебре, вылетел на тротуар — прямо в толпу возле супермаркета и врезался в жилой дом, о который и остановился.

Ужасная авария в Днепре.  Также по теме: Масштабное ДТП на окраине Днепра - в железную мясорубку попали четыре фуры

Шестеро пострадавших, двое из них дети — двух и восьми лет.

Один пешеход в критическом состоянии.

Такого бедствия наделал сумасшедший 33-летний гонщик на Мерседесе.

Потрясенные очевидцы на месте его едва не линчевали вместе с пассажиром, ибо оба едва держались на ногах и, как оказалось, совсем не от шока. Тест на драгера показал почти один промилле алкоголя.

Куда же так летел с залитыми водкой глазами?

По одной из версий — дикая авария это следствие уличных гонок, которые, по неофициальной информации, устроил пьяный помощник судьи за рулем.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Бешеный 33-летний мажор на Мерседесе влетел в толпу в Днепре / 13.09.2021 19:43
13.09.2021 19:43

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