Video: Нацкорпус брал штурмом Офис Президента — чем закончились протесты на Банковой

Улица Банковая вздрогнула от взрывов светошумовых гранат и утонула в густом дыму. Масштабным побоищем закончилась акция протеста под Офисом Президента. Членов Нацкорпуса на подходах к зданию ждал плотный кордон силовиков. [read_more_news] Но протестующие отказались проходить освидетельствование на запрещенные предметы и решили прорываться силой. В ход пошла брусчатка, слезоточивый газ и дым. С полицейскими митингующие дрались до крови. И пострадали даже те, кто был за этим месивом просто наблюдателем.