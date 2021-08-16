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Video: Нацкорпус брал штурмом Офис Президента — чем закончились протесты на Банковой

Улица Банковая вздрогнула от взрывов светошумовых гранат и утонула в густом дыму. Масштабным побоищем закончилась акция протеста под Офисом Президента. Членов Нацкорпуса на подходах к зданию ждал плотный кордон силовиков. [read_more_news] Но протестующие отказались проходить освидетельствование на запрещенные предметы и решили прорываться силой. В ход пошла брусчатка, слезоточивый газ и дым. С полицейскими митингующие дрались до крови. И пострадали даже те, кто был за этим месивом просто наблюдателем.

Нацкорпус брал штурмом Офис Президента — чем закончились протесты на Банковой
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Улица Банковая вздрогнула от взрывов светошумовых гранат и утонула в густом дыму.

Масштабным побоищем закончилась акция протеста под Офисом Президента.

Членов Нацкорпуса на подходах к зданию ждал плотный кордон силовиков. Также по теме: Клиенты известной ювелирной компании съехались на акцию протеста

Но протестующие отказались проходить освидетельствование на запрещенные предметы и решили прорываться силой.

В ход пошла брусчатка, слезоточивый газ и дым.

С полицейскими митингующие дрались до крови.

И пострадали даже те, кто был за этим месивом просто наблюдателем.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Нацкорпус брал штурмом Офис Президента — чем закончились протесты на Банковой / 16.08.2021 19:42
16.08.2021 19:42

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