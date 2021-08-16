Video: Нацкорпус брал штурмом Офис Президента — чем закончились протесты на Банковой
Улица Банковая вздрогнула от взрывов светошумовых гранат и утонула в густом дыму.
Масштабным побоищем закончилась акция протеста под Офисом Президента.
Членов Нацкорпуса на подходах к зданию ждал плотный кордон силовиков. [read_more_news]
Но протестующие отказались проходить освидетельствование на запрещенные предметы и решили прорываться силой.
В ход пошла брусчатка, слезоточивый газ и дым.
С полицейскими митингующие дрались до крови.
И пострадали даже те, кто был за этим месивом просто наблюдателем.
Нацкорпус брал штурмом Офис Президента — чем закончились протесты на Банковой