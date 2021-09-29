seach
ICTV - Разом краще

Video: Наставлял заблудшую душу на путь истинный и отдал за это свою жизнь! Зверское преступление во Львовской области

Когда в доме есть только двое: покойник и хозяин квартиры, то вывод: кто же убийца, напрашивается сам собой. Но следующая история вас непременно шокирует![read_more_news] На Львовщине в карпатском селе нашли изуродованное тело мужчины. Изверг буквально разбил топором голову бедной жертве, а хозяин клянется, что во время кровавой расправы спал, и сном духом ничего не слышал. А вот в полиции уверяют, что уже знают кто именно поиздевался над человеком, и ответ просто не укладывается в голове, так же как и мотив этого зверского преступления.

Наставлял заблудшую душу на путь истинный и отдал за это свою жизнь! Зверское преступление во Львовской области
0 Комментировать

Когда в доме есть только двое: покойник и хозяин квартиры, то вывод: кто же убийца, напрашивается сам собой.

Но следующая история вас непременно шокирует! Также по теме: Два бездыханных тела после долгой гулянки - мертвого хозяина подозревают в убийстве любимой

На Львовщине в карпатском селе нашли изуродованное тело мужчины.

Изверг буквально разбил топором голову бедной жертве, а хозяин клянется, что во время кровавой расправы спал, и сном духом ничего не слышал.

А вот в полиции уверяют, что уже знают кто именно поиздевался над человеком, и ответ просто не укладывается в голове, так же как и мотив этого зверского преступления.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Наставлял заблудшую душу на путь истинный и отдал за это свою жизнь! Зверское преступление во Львовской области / 29.09.2021 19:53
29.09.2021 19:53

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь