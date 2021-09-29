Наставлял заблудшую душу на путь истинный и отдал за это свою жизнь! Зверское преступление во Львовской области

Когда в доме есть только двое: покойник и хозяин квартиры, то вывод: кто же убийца, напрашивается сам собой.

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На Львовщине в карпатском селе нашли изуродованное тело мужчины.

Изверг буквально разбил топором голову бедной жертве, а хозяин клянется, что во время кровавой расправы спал, и сном духом ничего не слышал.

А вот в полиции уверяют, что уже знают кто именно поиздевался над человеком, и ответ просто не укладывается в голове, так же как и мотив этого зверского преступления.