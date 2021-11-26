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Video: Последствия взрыва в Белогородке под Киевом — моряк-патрач оставил без крова десятки семей

Эта адская трагедия в один момент разрушила тихую и спокойную жизнь почти полсотни семей. Взрыв, а затем мощный пожар испепелили многоквартирный дом в селе Белогородка, под Киевом. Верхние этажи огонь уничтожил полностью. Но виной всему – не халатность или неосторожность, а умышленный поджог. [read_more_news] Огнем преступник пытался уничтожить следы чрезвычайно кровавого убийства. Эксперты впоследствии обнаружат, что у тела жертвы вырвали сердце. А душегуба, представьте, к тому же называли героем, он даже интервью раздавал. Теперь соседи этого зверя в отчаянии, ведь остались без крова. Дом скоро начнет осыпаться. Сам патрач будто и готов компенсировать ущерб, но он в СИЗО. Рассказывает, как докатился до такой страстной мести.

Последствия взрыва в Белогородке под Киевом — моряк-патрач оставил без крова десятки семей
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Эта адская трагедия в один момент разрушила тихую и спокойную жизнь почти полсотни семей.

Взрыв, а затем мощный пожар испепелили многоквартирный дом в селе Белогородка, под Киевом.

Верхние этажи огонь уничтожил полностью.

Но виной всему – не халатность или неосторожность, а умышленный поджог. Также по теме: Взрыв в Белогородке под Киевом - на пепелище нашли мертвеца с вырезанным сердцем

Огнем преступник пытался уничтожить следы чрезвычайно кровавого убийства.

Эксперты впоследствии обнаружат, что у тела жертвы вырвали сердце.

А душегуба, представьте, к тому же называли героем, он даже интервью раздавал.

Теперь соседи этого зверя в отчаянии, ведь остались без крова.

Дом скоро начнет осыпаться.

Сам патрач будто и готов компенсировать ущерб, но он в СИЗО.

Рассказывает, как докатился до такой страстной мести.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Последствия взрыва в Белогородке под Киевом — моряк-патрач оставил без крова десятки семей / 26.11.2021 20:01
26.11.2021 20:01

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