Последствия взрыва в Белогородке под Киевом — моряк-патрач оставил без крова десятки семей

Эта адская трагедия в один момент разрушила тихую и спокойную жизнь почти полсотни семей.

Взрыв, а затем мощный пожар испепелили многоквартирный дом в селе Белогородка, под Киевом.

Верхние этажи огонь уничтожил полностью.

Но виной всему – не халатность или неосторожность, а умышленный поджог. Также по теме: Взрыв в Белогородке под Киевом - на пепелище нашли мертвеца с вырезанным сердцем

Огнем преступник пытался уничтожить следы чрезвычайно кровавого убийства.

Эксперты впоследствии обнаружат, что у тела жертвы вырвали сердце.

А душегуба, представьте, к тому же называли героем, он даже интервью раздавал.

Теперь соседи этого зверя в отчаянии, ведь остались без крова.

Дом скоро начнет осыпаться.

Сам патрач будто и готов компенсировать ущерб, но он в СИЗО.

Рассказывает, как докатился до такой страстной мести.