Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Последствия авиакатастрофы на Прикарпатье — владельцы дома рассказали о трагедии

Трое погибших в результате авиакатастрофы на Прикарпатье - иностранцы - хасиды из США. Ребятам было всего по 20 лет. В Коломыю они приехали на отдых.[read_more_news] Напомним, в результате этой аварии погиб и профессиональный пилот Игорь Табанюк. Его спортивный, легкомоторный самолет, выполнявший фигуру высшего пилотажа, и вдруг упал на частный дом. Дом сгорела дотла. Владельцы - шокированы. Потому что помещения ремонту уже фактически не подлежит. Что осталось от огня? - разрушенным домом люди провели нашу Светлану Маланюк.

Последствия авиакатастрофы на Прикарпатье — владельцы дома рассказали о трагедии
0 Комментировать

Трое погибших в результате авиакатастрофы на Прикарпатье — иностранцы — хасиды из США.

Ребятам было всего по 20 лет.

В Коломыю они приехали на отдых. Также по теме: В авиакатастрофе на Прикарпатье погиб один из самых опытных пилотов Украины

Напомним, в результате этой аварии погиб и профессиональный пилот Игорь Табанюк.

Его спортивный, легкомоторный самолет, выполнявший фигуру высшего пилотажа, и вдруг упал на частный дом.

Дом сгорела дотла.

Владельцы — шокированы.

Потому что помещения ремонту уже фактически не подлежит.

Что осталось от огня? — разрушенным домом люди провели нашу Светлану Маланюк.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Последствия авиакатастрофы на Прикарпатье — владельцы дома рассказали о трагедии / 29.07.2021 19:53
29.07.2021 19:53

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить