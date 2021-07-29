Video: Последствия авиакатастрофы на Прикарпатье — владельцы дома рассказали о трагедии Трое погибших в результате авиакатастрофы на Прикарпатье - иностранцы - хасиды из США. Ребятам было всего по 20 лет. В Коломыю они приехали на отдых.[read_more_news] Напомним, в результате этой аварии погиб и профессиональный пилот Игорь Табанюк. Его спортивный, легкомоторный самолет, выполнявший фигуру высшего пилотажа, и вдруг упал на частный дом. Дом сгорела дотла. Владельцы - шокированы. Потому что помещения ремонту уже фактически не подлежит. Что осталось от огня? - разрушенным домом люди провели нашу Светлану Маланюк.