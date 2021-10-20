Потомок героя Советского Союза обмазал свои руки чужой кровью в собственном доме

Этот изверг сам позвонил в полицию и признался в кровавом убийстве.

На Харьковщине 68-летний пенсионер отправил на тот свет на 17 лет моложе себя соседку.

Мужчина трижды вонзил в спину женщины кухонный нож.

Она погибла на месте. Также по теме: Преступление без наказания! Почему коварному соседу Фемида не может никак объявить приговор

А убийца, поняв, что натворил, бросился вызывать копов.

Когда же прибыли, начал оправдываться и уверять: он и сам не понял, как такое случилось.

Что же говорит лютый зверь?

Не поверите, его в один голос защищают родные.

Так на чьей стороне правда? Очень запутанная драма.