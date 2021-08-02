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Video: Нашествие бездомных в Киеве — кровавое насилие среди сомнительного контингента пугает киевлян

Страшно, но затруднительное положение даже на убийство толкает. Жители столичной хрущевки потеряли сон, потому что их двор оккупировал слишком сомнительный контингент. А недавно просто у них под домом палкой забили до смерти человека.  [read_more_news] Душегуб дубасил свою жертву с такой ненавистью, что даже проломил бедолаге череп. Все вокруг было залито кровью. Напуганные люди не знают, как им теперь здесь жить? Где гарантия, что и они не попадут под руку какого-то сумасшедшего с дубиной? А их там бродит столько, что хоть носа на улицу не высовывай.

Нашествие бездомных в Киеве — кровавое насилие среди сомнительного контингента пугает киевлян
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Страшно, но затруднительное положение даже на убийство толкает.

Жители столичной хрущевки потеряли сон, потому что их двор оккупировал слишком сомнительный контингент.

А недавно просто у них под домом палкой забили до смерти человека.   Также по теме: Любовник моложе на 30 лет забил 80-летнюю даму сердца до смерти в Кривом Роге

Душегуб дубасил свою жертву с такой ненавистью, что даже проломил бедолаге череп.

Все вокруг было залито кровью.

Напуганные люди не знают, как им теперь здесь жить?

Где гарантия, что и они не попадут под руку какого-то сумасшедшего с дубиной?

А их там бродит столько, что хоть носа на улицу не высовывай.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Нашествие бездомных в Киеве — кровавое насилие среди сомнительного контингента пугает киевлян / 02.08.2021 20:14
02.08.2021 20:14

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