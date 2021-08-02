Нашествие бездомных в Киеве — кровавое насилие среди сомнительного контингента пугает киевлян

Страшно, но затруднительное положение даже на убийство толкает.

Жители столичной хрущевки потеряли сон, потому что их двор оккупировал слишком сомнительный контингент.

А недавно просто у них под домом палкой забили до смерти человека. Также по теме: Любовник моложе на 30 лет забил 80-летнюю даму сердца до смерти в Кривом Роге

Душегуб дубасил свою жертву с такой ненавистью, что даже проломил бедолаге череп.

Все вокруг было залито кровью.

Напуганные люди не знают, как им теперь здесь жить?

Где гарантия, что и они не попадут под руку какого-то сумасшедшего с дубиной?

А их там бродит столько, что хоть носа на улицу не высовывай.