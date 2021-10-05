Нарколаборатория в Ладыжине — как банда снабжала наркотиками всю Винницкую область

В Винницкой области накрыли целую банду наркодельцов.

В состав этой преступной группировки входило 8 участников — они торговали ядом собственного производства по всей области.

Запрещенные вещества изготавливались прямо в доме преступников, а оттуда — оптом к клиентам.

Пока в дверь не постучали правоохранители.

Чем же закончился их визит — смотрите в сюжете.