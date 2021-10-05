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Video: Нарколаборатория в Ладыжине — как банда снабжала наркотиками всю Винницкую область

В Винницкой области накрыли целую банду наркодельцов. В состав этой преступной группировки входило 8 участников - они торговали ядом собственного производства по всей области. Запрещенные вещества изготавливались прямо в доме преступников, а оттуда - оптом к клиентам. Пока в дверь не постучали правоохранители. Чем же закончился их визит - смотрите в сюжете.

Нарколаборатория в Ладыжине — как банда снабжала наркотиками всю Винницкую область
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В Винницкой области накрыли целую банду наркодельцов.

В состав этой преступной группировки входило 8 участников — они торговали ядом собственного производства по всей области.

Запрещенные вещества изготавливались прямо в доме преступников, а оттуда — оптом к клиентам.

Пока в дверь не постучали правоохранители.

Чем же закончился их визит — смотрите в сюжете.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Нарколаборатория в Ладыжине — как банда снабжала наркотиками всю Винницкую область / 05.10.2021 19:51
05.10.2021 19:51

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