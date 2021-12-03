seach
ICTV - Разом краще

Video: Полуобнаженное тело женщины обнаружили возле больницы под Киевом — что известно

От такой жуткой картины муравьи кожей. Невероятно страшная находка испугала Бровары. Там на окраине города обнаружили бездыханное, полуобнаженное тело женщины. [read_more_news] По городу уже поползли слухи о маньяке и жестоком изнасиловании. Неужели это правда, почему погибла бедняжка, кого ищет полиция. Все детали от Игоря Шумика.

Полуобнаженное тело женщины обнаружили возле больницы под Киевом — что известно
0 Комментировать

От такой жуткой картины муравьи кожей.

Невероятно страшная находка испугала Бровары.

Там на окраине города обнаружили бездыханное, полуобнаженное тело женщины. Также по теме: В селе под Полтавой на дороге обнаружили труп - копы заблокировали движение транспорта

По городу уже поползли слухи о маньяке и жестоком изнасиловании.

Неужели это правда, почему погибла бедняжка, кого ищет полиция.

Все детали от Игоря Шумика.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Полуобнаженное тело женщины обнаружили возле больницы под Киевом — что известно / 03.12.2021 19:04
03.12.2021 19:04

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь