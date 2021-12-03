Полуобнаженное тело женщины обнаружили возле больницы под Киевом — что известно

От такой жуткой картины муравьи кожей.

Невероятно страшная находка испугала Бровары.

Там на окраине города обнаружили бездыханное, полуобнаженное тело женщины. Также по теме: В селе под Полтавой на дороге обнаружили труп - копы заблокировали движение транспорта

По городу уже поползли слухи о маньяке и жестоком изнасиловании.

Неужели это правда, почему погибла бедняжка, кого ищет полиция.

Все детали от Игоря Шумика.