Женщина захлебнулась кровью в доме мечты — расправа в Киевской области

Радовалась надеждами на спокойную старость в уютном доме, а в итоге захлебнулась кровью в доме мечты.

Настоящий кошмар разыгрался в селе на Киевщине.

Посреди дня местная жительница, зашла в гости к своей 68-летней сестре поговорить.

Но вместо задушевной беседы зашлась неистовым криком ужаса — родственницу нашла мертвой.

Несчастная полуобнаженная пенсионерка, сидела окровавленная на стуле — вокруг все было залито красным.

Кто и за что над ней поиздевался?

Но почему роковым для женщины стал аппарат, который должен поддерживать ее жизнь?

Целый ряд роковых совпадений.