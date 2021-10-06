seach
ICTV - Разом краще

Video: Женщина захлебнулась кровью в доме мечты — расправа в Киевской области

Радовалась надеждами на спокойную старость в уютном доме, а в итоге захлебнулась кровью в доме мечты. Настоящий кошмар разыгрался в селе на Киевщине. Посреди дня местная жительница, зашла в гости к своей 68-летней сестре поговорить. Но вместо задушевной беседы зашлась неистовым криком ужаса - родственницу нашла мертвой. Несчастная полуобнаженная пенсионерка, сидела окровавленная на стуле - вокруг все было залито красным. Кто и за что над ней поиздевался? Но почему роковым для женщины стал аппарат, который должен поддерживать ее жизнь? Целый ряд роковых совпадений.

Женщина захлебнулась кровью в доме мечты — расправа в Киевской области
0 Комментировать

Радовалась надеждами на спокойную старость в уютном доме, а в итоге захлебнулась кровью в доме мечты.

Настоящий кошмар разыгрался в селе на Киевщине.

Посреди дня местная жительница, зашла в гости к своей 68-летней сестре поговорить.

Но вместо задушевной беседы зашлась неистовым криком ужаса — родственницу нашла мертвой.

Несчастная полуобнаженная пенсионерка, сидела окровавленная на стуле — вокруг все было залито красным.

Кто и за что над ней поиздевался?

Но почему роковым для женщины стал аппарат, который должен поддерживать ее жизнь?

Целый ряд роковых совпадений.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Женщина захлебнулась кровью в доме мечты — расправа в Киевской области / 06.10.2021 19:47
06.10.2021 19:47

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь