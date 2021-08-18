Нападение на бойца Муниципальной стражи в Киеве — все подробности

Не успел выйти из дома, как получил ножом в живот.

Спланированное и безумное нападение на мужчину в Киеве.

47-летнего сотрудника Муниципальной стражи подрезали просто, когда тот выходил из многоэтажки. Также по теме: Женщину душили подушкой посреди ночи - нападение на Черкасщине

Бедному повезло, что прихватил с собой газовый баллончик, так как нападавшие собирались его добить.

Кому перешел дорогу муниципал, неужели это месть тех, кого он успокаивал, будучи на службе.

Игорь Шумик нашел всех действующих лиц — его обидчик уже давно должен быть за решеткой.