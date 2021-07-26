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Video: Самые сильные патрульные Украины — кто они? Чемпионат по стронгмену для копов

Стальные мышцы и железные нервы! Как санки, тянули тяжеленные платформы, подбрасывали металлические бревна и как волейбольный мяч - передавали друг другу огромные шары. Сильнейшего патрульного Украины выбирали в Днепре. Под открытым небом в плюс тридцать здесь устроили чемпионат по стронгмену. [read_more_news] Для патрульных - никаких поблажек. Все, как в соревнованиях профессиональных силачей. Свою выносливость доказывали копы из всех областей. Где же именно живут крепкие патрульные? Посмотрите.

Самые сильные патрульные Украины — кто они? Чемпионат по стронгмену для копов
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Стальные мышцы и железные нервы!

Как санки, тянули тяжеленные платформы, подбрасывали металлические бревна и как волейбольный мяч — передавали друг другу огромные шары.

Сильнейшего патрульного Украины выбирали в Днепре.

Под открытым небом в плюс тридцать здесь устроили чемпионат по стронгмену. Также по теме: В полиции Одессы пополнение - как будет работать мотопатруль

Для патрульных — никаких поблажек.

Все, как в соревнованиях профессиональных силачей.

Свою выносливость доказывали копы из всех областей.

Где же именно живут крепкие патрульные?

Посмотрите.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Самые сильные патрульные Украины — кто они? Чемпионат по стронгмену для копов / 26.07.2021 20:14
26.07.2021 20:14

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