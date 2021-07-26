Video: Самые сильные патрульные Украины — кто они? Чемпионат по стронгмену для копов Стальные мышцы и железные нервы! Как санки, тянули тяжеленные платформы, подбрасывали металлические бревна и как волейбольный мяч - передавали друг другу огромные шары. Сильнейшего патрульного Украины выбирали в Днепре. Под открытым небом в плюс тридцать здесь устроили чемпионат по стронгмену. [read_more_news] Для патрульных - никаких поблажек. Все, как в соревнованиях профессиональных силачей. Свою выносливость доказывали копы из всех областей. Где же именно живут крепкие патрульные? Посмотрите.