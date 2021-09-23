В Житомирской области — загадочная эпидемия! При странных обстоятельствах погибла целая семья!

Сначала смерть 53-летней женщины констатировали медики скорой, которые приехали на вызов к обычной квартире в Коростене.

А уже через сутки в другом помещении нашли тела ее близких — сестры и матери. Также по теме: Чрезвычайная ситуация на одном из предприятий Хмельницкого - подробности массового отравления

Самой старшей из женщин было 77 лет.

По заключению экспертов, смерть всех трех родственниц наступила почти одновременно.

Что с ними случилось?!

Татьяна Островщук разыскала важного свидетеля, который последним видел одну из жертв.