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Video: В Житомирской области — загадочная эпидемия! При странных обстоятельствах погибла целая семья

В Житомирской области - загадочная эпидемия! При странных обстоятельствах погибла целая семья! Сначала смерть 53-летней женщины констатировали медики скорой, которые приехали на вызов к обычной квартире в Коростене. А уже через сутки в другом помещении нашли тела ее близких - сестры и матери. [read_more_news] Самой старшей из женщин было 77 лет. По заключению экспертов, смерть всех трех родственниц наступила почти одновременно. Что с ними случилось?! Татьяна Островщук разыскала важного свидетеля, который последним видел одну из жертв.

В Житомирской области — загадочная эпидемия! При странных обстоятельствах погибла целая семья
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В Житомирской области — загадочная эпидемия! При странных обстоятельствах погибла целая семья!

Сначала смерть 53-летней женщины констатировали медики скорой, которые приехали на вызов к обычной квартире в Коростене.

А уже через сутки в другом помещении нашли тела ее близких — сестры и матери.  Также по теме: Чрезвычайная ситуация на одном из предприятий Хмельницкого - подробности массового отравления

Самой старшей из женщин было 77 лет.

По заключению экспертов, смерть всех трех родственниц наступила почти одновременно.

Что с ними случилось?!

Татьяна Островщук разыскала важного свидетеля, который последним видел одну из жертв.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Житомирской области — загадочная эпидемия! При странных обстоятельствах погибла целая семья / 23.09.2021 20:19
23.09.2021 20:19

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