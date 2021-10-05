На Житомирщине военные воюют с селянами — просят отдать землю на нужды армии?

На Житомирщине военные воюют с селянами.

Не бок о бок, а против них. И война идет за землю.

Спор возник вокруг небольшого участка, на котором, селяне говорят, пользовались еще с деда-прадеда.

Более десяти лет назад восемь хозяев приватизировали наделы, оформили все документы, пройдя семь кругов ада, а недавно оказалось — это земля военного полигона.

По крайней мере так заявили в квартирно-эксплуатационном отделе, это бывшая КЭЧ, и в военной прокуратуре — и подали на людей в суд.

Селяне шокированы, потому что если проигрывают тяжбу, то потеряют не только часть своих пастбищ и огородов, их фактически кормят, но и понесут прямые финансовые убытки.

Ведь вынуждены оплатить судебные издержки, а это с каждого по несколько тысяч гривен, да еще и придется заново переоформлять все документы на собственность, а это тоже немалое, а для некоторых даже непосильная финансовая нагрузка.

Почему военные воюют против своих?

И есть ли шанс у простых селян победить в этом земельном сражении?