На Запорожье мажоры-старшеклассники пытались похитить 12-летнего мальчика для развлечений

Представьте себе, что кто-то специально охотится за детьми на дороге.

Ужас, просто на голову не налезающий!

В Запорожье трое старших школьников пытались похитить шестиклассника.

Взяли родительский Джип, уехали за город и высматривали маленьких жертв прямо на остановках.

12-летний Тимур как раз ждал маршрутки, когда подкатила машина, дверь распахнулась и подростки упорно начали предлагать ребенку сесть внутрь. Также по теме: Молодой мажор, на бешеной скорости убегая от копов, отправил 18-летнюю красавицу на тот свет

Что было дальше – Тимуру сейчас лучше не напоминать.

Ребенок нуждается в неотложной психиатрической помощи.

А что же юные подонки?

Удалось ли найти ту золотую молодежь, у которой окончательно сорвало крышу?

И неужели полиции безразлично?

Серьезно, это очень страшная история.