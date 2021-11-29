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Video: На Запорожье мажоры-старшеклассники пытались похитить 12-летнего мальчика для развлечений

Представьте себе, что кто-то специально охотится за детьми на дороге. Ужас, просто на голову не налезающий! В Запорожье трое старших школьников пытались похитить шестиклассника. Взяли родительский Джип, уехали за город и высматривали маленьких жертв прямо на остановках. 12-летний Тимур как раз ждал маршрутки, когда подкатила машина, дверь распахнулась и подростки упорно начали предлагать ребенку сесть внутрь.[read_more_news] Что было дальше – Тимуру сейчас лучше не напоминать. Ребенок нуждается в неотложной психиатрической помощи. А что же юные подонки? Удалось ли найти ту золотую молодежь, у которой окончательно сорвало крышу? И неужели полиции безразлично? Серьезно, это очень страшная история.

На Запорожье мажоры-старшеклассники пытались похитить 12-летнего мальчика для развлечений
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Представьте себе, что кто-то специально охотится за детьми на дороге.

Ужас, просто на голову не налезающий!

В Запорожье трое старших школьников пытались похитить шестиклассника.

Взяли родительский Джип, уехали за город и высматривали маленьких жертв прямо на остановках.

12-летний Тимур как раз ждал маршрутки, когда подкатила машина, дверь распахнулась и подростки упорно начали предлагать ребенку сесть внутрь. Также по теме: Молодой мажор, на бешеной скорости убегая от копов, отправил 18-летнюю красавицу на тот свет

Что было дальше – Тимуру сейчас лучше не напоминать.

Ребенок нуждается в неотложной психиатрической помощи.

А что же юные подонки?

Удалось ли найти ту золотую молодежь, у которой окончательно сорвало крышу?

И неужели полиции безразлично?

Серьезно, это очень страшная история.

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ICTV / Чрезвычайные новости / На Запорожье мажоры-старшеклассники пытались похитить 12-летнего мальчика для развлечений / 29.11.2021 19:40
29.11.2021 19:40

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