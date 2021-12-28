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Video: В Винницкой области нашли мертвым 17-летнего парня — причина смерти шокировала всех

Трагическая семейная драма в Винницкой области. В селе Новом Городе нашли мертвым 17-летнего Сергея Довганя. Накануне полиция объявила парня в розыск, ведь родные забили тревогу из-за исчезновения подростка. Его искали двое суток, прочесывали всю деревню и нашли - в сотне метров от дома, где парень жил со своим отцом. [read_more_news] Что же случилось с несчастным? Почему отец не сразу бросился искать своего ребенка? Неужели он как-то причастен к гибели родной кровинки? Смотрите внимательно и тщательно следите за своими потомками.

В Винницкой области нашли мертвым 17-летнего парня — причина смерти шокировала всех
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Трагическая семейная драма в Винницкой области.

В селе Новом Городе нашли мертвым 17-летнего Сергея Довганя.

Накануне полиция объявила парня в розыск, ведь родные забили тревогу из-за исчезновения подростка.

Его искали двое суток, прочесывали всю деревню и нашли — в сотне метров от дома, где парень жил со своим отцом. Также по теме: Пострадавшие от взрыва на Позняках семьи замерзают в новых квартирах от Президента

Что же случилось с несчастным?

Почему отец не сразу бросился искать своего ребенка?

Неужели он как-то причастен к гибели родной кровинки?

Смотрите внимательно и тщательно следите за своими потомками.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Винницкой области нашли мертвым 17-летнего парня — причина смерти шокировала всех / 28.12.2021 20:05
28.12.2021 20:05

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