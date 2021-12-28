В Винницкой области нашли мертвым 17-летнего парня — причина смерти шокировала всех

Трагическая семейная драма в Винницкой области.

В селе Новом Городе нашли мертвым 17-летнего Сергея Довганя.

Накануне полиция объявила парня в розыск, ведь родные забили тревогу из-за исчезновения подростка.

Его искали двое суток, прочесывали всю деревню и нашли — в сотне метров от дома, где парень жил со своим отцом. Также по теме: Пострадавшие от взрыва на Позняках семьи замерзают в новых квартирах от Президента

Что же случилось с несчастным?

Почему отец не сразу бросился искать своего ребенка?

Неужели он как-то причастен к гибели родной кровинки?

Смотрите внимательно и тщательно следите за своими потомками.