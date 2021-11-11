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Video: В Винницкой области сожгли ферму — десятки погибших и более сотни чудом спасенных жертв

Массовая трагедия, от которой кроется сердце – десятки погибших и более сотни чудом спасенных жертв. В Винницкой области в селе Козинцах сгорела целая ферма. Загорелось ночью и пылало так, что к помещению, где находились индюки и овцы, нельзя было подступиться ближе, чем на полсотни метров. Шансов спасти постройку не было никаких. Но самое страшное, что в пламени живьем погибла почти вся птица.[read_more_news] Охранник, дежуривший в ту ночь, в больнице. Но совсем не из-за ожогов – мужчину избили. Как понимаете, и пожар – не случайность, а умышленный поджог. Что побудило поджигателей к такому бесчеловечному поступку? Удалось ли их разыскать? Татьяна Островщук побывала на пепелище и своими глазами видела последствия страшного пожара.

В Винницкой области сожгли ферму — десятки погибших и более сотни чудом спасенных жертв
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Массовая трагедия, от которой кроется сердце – десятки погибших и более сотни чудом спасенных жертв.

В Винницкой области в селе Козинцах сгорела целая ферма.

Загорелось ночью и пылало так, что к помещению, где находились индюки и овцы, нельзя было подступиться ближе, чем на полсотни метров.

Шансов спасти постройку не было никаких.

Но самое страшное, что в пламени живьем погибла почти вся птица. Также по теме: Ферма страданий и безысходности уже десятилетия ужасает всех во Львовской области

Охранник, дежуривший в ту ночь, в больнице.

Но совсем не из-за ожогов – мужчину избили.

Как понимаете, и пожар – не случайность, а умышленный поджог.

Что побудило поджигателей к такому бесчеловечному поступку?

Удалось ли их разыскать?

Татьяна Островщук побывала на пепелище и своими глазами видела последствия страшного пожара.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Винницкой области сожгли ферму — десятки погибших и более сотни чудом спасенных жертв / 11.11.2021 20:03
11.11.2021 20:03

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