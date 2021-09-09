В Винницкой области раскопали немецкие авиабомбы времен Второй мировой

От таких опасных сюрпризов никто из нас не застрахован.

В Винницкой области на частном дворе нашли пятидесяти килограммовую авиабомбу.

Боеприпас времен Второй мировой войны раскопали газовщики, которые проводили работы по замене трубы. Также по теме: Сосульки с крыш бомбардируют людей, как реактивные ракеты

К счастью, рабочие вовремя заметили ржавую железяку в почве и сообщили в экстренные службы.

Как выяснилось, бомба была не единственной опасностью на этой территории.

И составляла она угрозу людям, какие еще сюрпризы обнаружили взрывотехники и как смертоносные предметы оказались на человеческом дворе?

Смотрите и запоминайте, как вести себя в подобных ситуациях.

Эти знания сохранят вам жизнь.