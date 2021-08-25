Закатал плач на всю улицу и надеялся, что все сойдет с рук.

Семейная драма с роковым падением в столице.

На Троещине рецидивист выбросил любимую с балкона 7-го этажа. Также по теме: На вечеринке 12-летняя девушка выпала с балкона 4 этажа - покушение или несчастная любовь

А свой безумный поступок хотел замаскировать под самоубийство.

Устроил настоящее представление, просил вызвать скорую, рыдал и признавался в любви покойной.