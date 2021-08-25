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Video: На Троещине рецидивист выбросил любимую с балкона 7-го этажа

Закатал плач на всю улицу и надеялся, что все сойдет с рук. Семейная драма с роковым падением в столице. На Троещине рецидивист выбросил любимую с балкона 7-го этажа. [read_more_news] А свой безумный поступок хотел замаскировать под самоубийство. Устроил настоящее представление, просил вызвать скорую, рыдал и признавался в любви покойной.  

На Троещине рецидивист выбросил любимую с балкона 7-го этажа
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Закатал плач на всю улицу и надеялся, что все сойдет с рук.

Семейная драма с роковым падением в столице.

На Троещине рецидивист выбросил любимую с балкона 7-го этажа. Также по теме: На вечеринке 12-летняя девушка выпала с балкона 4 этажа - покушение или несчастная любовь

А свой безумный поступок хотел замаскировать под самоубийство.

Устроил настоящее представление, просил вызвать скорую, рыдал и признавался в любви покойной.

 

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ICTV / Чрезвычайные новости / На Троещине рецидивист выбросил любимую с балкона 7-го этажа / 25.08.2021 19:47
25.08.2021 19:47

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