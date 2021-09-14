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Video: На Ровенщине вынесли приговор мужчине, который совершил ужасную аварию

Сразу два смерти на его совести, еще одна жертва навсегда стала инвалидом, но в содеянном он не раскаивается и даже не извиняется! На Ровенщине вынесли приговор Анатолию Зембицкому, который совершил ужасную аварию. Его Мерседес вылетел на встречную полосу и на полном ходу протаранил микроавтобус. Там было три человека. Двое - погибли.  [read_more_news] Следствие и суд длились почти два года. Родные погибших требовали для убийцы максимального наказания. И сам Зембицкий настаивал, что невиновен и выдвигал свои версии трагической аварии. Что же решила Фемида? Согласны ли с приговором родственники погибших? Шокирующий репортаж Павла Шамшина

На Ровенщине вынесли приговор мужчине, который совершил ужасную аварию
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Сразу два смерти на его совести, еще одна жертва навсегда стала инвалидом, но в содеянном он не раскаивается и даже не извиняется!

На Ровенщине вынесли приговор Анатолию Зембицкому, который совершил ужасную аварию.

Его Мерседес вылетел на встречную полосу и на полном ходу протаранил микроавтобус.

Там было три человека. Двое — погибли.   Также по теме: Вся правда об эпической битве НАБУ и СБУ за экс-судью Чауса

Следствие и суд длились почти два года.

Родные погибших требовали для убийцы максимального наказания.

И сам Зембицкий настаивал, что невиновен и выдвигал свои версии трагической аварии.

Что же решила Фемида?

Согласны ли с приговором родственники погибших?

Шокирующий репортаж Павла Шамшина

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ICTV / Чрезвычайные новости / На Ровенщине вынесли приговор мужчине, который совершил ужасную аварию / 14.09.2021 20:05
14.09.2021 20:05

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